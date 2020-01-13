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Банки за 2019 рік підвищили ставки за депозитами для населення

Новини » Економіка     13.01.2020 - 13:53
Банки за 2019 рік підвищили ставки за депозитами для населення
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Ставки за новими депозитами досягли 14% річних

У грудні 2019 року порівняно з груднем 2018 року середні процентні ставки банків за новим депозитами у гривні для населення зросли з 11,1% до 13,9% річних. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими депозитами для населення у валюті за рік знизилися з 2,5% до 2,4%.

У 2019 році ставки за гривневими депозитами для підприємств знизилися з 12,2% до 10,4% річних, за валютним зросли з 2,2% до 2,3% річних.

Банки за 2019 рік підвищили ставки за депозитами для населення

Депозитний портфель банків за 2019 рік зріс на 14,3% до 1 066 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 8,6% до 544 млрд грн, підприємств зріс на 22,8% до 501 млрд грн.

Банки за 2019 рік підвищили ставки за депозитами для населенняЗазначимо, відсоткові ставки за новими кредитами банків для населення у грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%).

Нагадаємо, результати "Опитування про умови банківського кредитування" за ІV квартал 2019 року, проведеного Національним банком, свідчать про плани нарощувати депозитні портфелі. Зокрема, були рекордними баланси відповідей очікувань припливу депозитів як підприємств, так і домогосподарств (53% і 62% відповідно).

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