Банки знизили кредитні ставки для населення нижче 35%

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в листопаді 2020 року в національній валюті становили 34,7% річних. У порівнянні з жовтнем ставки знизилися на 0,5 в.п.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,8 в п. до 5,8% річних.

Ставки за гривневими кредитами для підприємств в листопаді знизилися з 8,8% до 8,6% річних, за валютними знизилися з 5,2% до 5,0%.

Кредитний портфель банків за місяць виріс на 0,4% до 964 млрд грн, в т. ч. населення не змінився - 203 млрд грн, підприємств зріс на 0,5% до 755 млрд грн.

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. У порівнянні з вереснем ставки не змінилися.

Зазначимо, в жовтні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку склала 14,3%, на первинному - 17,2% річних. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.