Банки зберегли високі ставки для населення і скоротили кредитування

Фото: відділення банку (Віталій Носач, РБК-Україна)

Ставки тримаються близько 35% річних

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в жовтні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Порівняно з вереснем ставки не змінилися.

Про це свідчать оперативні дані Національного банку України.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 0,3 п. п. до 7,5% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств в жовтні знизилися з 8,9% до 8,8% річних, за валютним не змінилися - 5,2%.

Кредитний портфель банків за місяць скоротився на 2,3% до 959 млрд грн, в т. ч. населення впав на 6,5% до 202 млрд грн, підприємств - на 1,2% до 751 млрд грн.

Нагадаємо, процентні ставки за новими кредитами банків для населення у вересні 2020 року в національній валюті становили 35,2% річних. Це на 0,4 в. п. нижче, ніж у серпні (35,6%).

Відзначимо, у вересні 2020 року середня ефективна ставка нового іпотечного кредиту на вторинному ринку склала 14,9%, на первинному - 18,2% річних. Ефективні ставки включають номінальну, а також всі супутні витрати позичальників і розраховуються на весь термін кредиту.