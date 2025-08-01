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Банки ОАЭ начали массово блокировать счета компаний РФ, - СМИ

Фото: в ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связано со страной (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Банки в Объединенных Арабских Эмиратах начали массово блокировать счета российских компаний. Вопрос в том числе связан с санкциями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Moscow Times.

Как пишут в СМИ, в последние месяцы банки ОАЭ запустили "зачистку" компаний из России, число которых в стране превысило 4000. Кроме того, был ужесточен контроль за платежами.

По словам юристов и представителей консалтинговых компаний, от 20% до 30% российских компаний в ОАЭ - столкнулись с проверками, ограничениями операций или прямым закрытием счетов.

Их могут закрыть даже в том случае, если клиент не ответил на звонок банка либо же не отправил письмо ровно в обозначенное время. Причем банки имеют жесткие требования. Порой требуют предоставить и заверить до 20 документов в течение суток.

Причина такого подхода связана с тем, что в ОАЭ стремятся выявлять клиентов, деятельность которых слабо связано со страной, либо вообще не имеет к ней отношения.

Также юристы говорят, что банки следят за соблюдением санкций. Таким образом, счета закрывают не только подсанкционным компаниям, но и тем, кто работает с контрагентами, которые включены в "черные списки" США, Европейского Союза и Великобритании.

Другие проблемы с финансовыми операциями у РФ

Напомним, недавно Россия обратились к Западу с призывом смягчить санкции. Одним из условий было восстановление связей с системой SWIFT.

Стоит отметить, что блокировка системы SWIFT для банков РФ является одной из санкционных мер против РФ, которую ввели ЕС, чтобы ослабить экономику РФ и способствовать остановке войны в Украине.

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