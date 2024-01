Банки Китая ужесточают ограничения в отношении России из-за санкций США, - Bloomberg

По крайней мере, два банка за последние недели заказали проверку своего российского бизнеса, сосредоточив внимание на трансграничных сделках. Банки разорвут связи с клиентами из санкционного списка и прекратят предоставлять какие-либо финансовые услуги российскому военному сектору независимо от валюты и места проведения транзакций, сообщили источники агентства.

По их словам, проверка будет распространена на нероссийских клиентов, ведущих бизнес в России или переводящих критически важные товары в Россию через третью страну.

Этот шаг знаменует собой усиление ограничений, введенных китайскими государственными банками, по крайней мере, с начала 2022 года, после того как вторжение России в Украину вызвало волну санкций со стороны стран, включая США.

Министерство финансов США заявило в прошлом месяце, что будет использовать вторичные санкции против банков, которые содействуют заключению Россией сделок по закупке оборудования, необходимого для ее военной машины, расширяя свою финансовую битву против президента Владимира Путина.

Это событие подчеркивает, в какой степени Китай соблюдает санкции США, несмотря на его принципиальное противодействие им и обещания поддерживать экономические связи с Россией. Правительство президента Си Цзиньпина избегает предоставления какой-либо крупной военной помощи России, даже несмотря на то, что оно оказывает дипломатическую поддержку Путину и расширяет торговлю в областях, не запрещенных санкциями.

Торговля между Китаем и Россией

Экспорт Китая в Россию резко возрос за время войны, и страна стала крупнейшим импортером ископаемого топлива из России, а поставки угля увеличились более чем вдвое с 2020 года. Санкции лишили центральный банк России доступа примерно к половине его международных резервов, оставив ему только золото и юани. Использование китайской валюты возросло: доля расчетов в юанях выросла до 27% по состоянию на сентябрь с 15% в конце 2021 года.

В сфере финансов российские банки в 2022 году обратились к китайской UnionPay после того, как Visa и Mastercard приостановили свою деятельность.

Четыре крупнейших государственных банка Китая уже соблюдали предыдущие санкции США против Ирана и Северной Кореи, чтобы избежать потери доступа к клиринговой системе в долларах США.

Industrial & Commercial Bank of China Ltd. и Bank of China Ltd. приняли меры по ограничению финансирования российских сырьевых товаров в феврале 2022 года, хотя санкции тогда не затронули энергетический сектор России.

В ходе последнего раунда ограничений банкам было приказано придерживаться строгих пороговых значений в тех случаях, когда они не могут подтвердить, касается ли их связанный с Россией бизнес секторов, которые могут быть затронуты.

Последний пакет США

Напомним, президент США Джо Байден 22 декабря 2023 года подписал указ об ужесточении санкций в отношении финансовых учреждений, помогающих России. Этим банкам могут закрыть доступ к финансовой системе США, что означает фактическое уничтожение финучреждения.