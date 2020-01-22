Банки або держоблігації: як українцям вигідніше інвестувати гроші

Де вигода: на півроку і в гривні

У 2019 році найбільш вигідними вкладами були депозити у гривні на строк від шести місяців до року, кажуть банкіри.

"На жаль, на більш тривалий термін розміщення вкладу у нацвалюті несе курсові ризики", - пояснює начальник департаменту персональних банківських послуг UKRSIBBANK BNP Paribas Group Ігор Левченко.

Дохідність за депозитами, розміщеними на півроку у гривні, може скласти 14,5% річних, звертає увагу заступник голови правління "Правекс Банку" Семен Бабаєв.

Якщо українці готові скористатися класичними довгостроковими вкладами у гривні, але без права поповнення та довгострокового розірвання, тоді максимальна ставка за ті самі півроку може зрости до 16% річних, говорить директор департаменту продуктів роздрібного бізнесу "ПУМБ" Дмитро Поліщук.

У Національному банку відзначають, що у 2019 році інтерес українців був вище до вкладів на вимогу, ніж строкових. "Враховуючи загальне зниження процентних ставок, банки не пропонують премії за довгі вкладення, а тому у вкладників недостатньо стимулів залишати кошти довше", - пояснили у прес-службі регулятора.

Довіра зростає, ставки знижуються

Депозитний портфель банків зростає. Якщо у 2016 році він становив близько 410 млрд гривень, то до кінця минулого року цей показник виріс до 558 млрд гривень.

"За даними Фонду гарантування вкладів, 98,5% вкладників мають суми до 200 тисяч гривень. Але сума вкладів, яка не гарантується ФГВФО, становить близько 56% всього депозитного портфеля. Це підтверджує, що люди готові зберігати великі суми в одному банку", - пояснює заступник голови правління "Ощадбанку" Антон Тютюн.

Експерти звертають увагу, що депозитні портфелі банків зростають навіть при зниженні ставок. А це, до речі, цілком імовірний сценарій, враховуючи, що НБУ має намір продовжити зниження облікової ставки.

За даними Українського індексу ставок за депозитами фізосіб, середня прибутковість класичного депозиту, розміщеного терміном на півроку, поступово знижувалася протягом 2019 року. Ставки за гривневими вкладами впали з 15,74% до 15,15% річних, в доларах – з 3,08% до 2,28%, в євро – з 1,75% до 1,32%.

Як уточнює Антон Тютюн з "Ощадбанку", відсоткові ставки за вкладами були стабільні з січня по серпень 2019 року. А падати почали з вересня по грудень, так як саме в цей період поетапно була знижена облікова ставка НБУ до 13,5%.

"Тренд на зниження процентних ставок пов'язаний зі зниженням облікової ставки, стабілізацією рівня інфляції, здешевленням вартості ОВДП та іншими макроекономічними факторами, а також озвученими макроекономічними показниками на наступний рік", - говорить банкір.

У НБУ вважають, що вартість депозитів у 2019 році залишалася все ще високою через конкуренції банків за клієнтів. Крім того, держбанки продовжували тримати ставки значно вищі за середні на ринку, що також стримувало інші банки від зниження ставок, навіть незважаючи на пом'якшення монетарної політики регулятора.

Що чекати від вкладів: відсотки підуть у мінус

Тренд на зниження депозитних ставок може продовжитися у 2020 році, кажуть банкіри. Це торкнеться як вкладів у гривні, так і в інвалюті. "По гривні будуть знижуватися в середньому до -3% річних. А в іноземній валюті зміни, найімовірніше, будуть мінімальними до -0,5-1%", - уточнює Дмитро Поліщук з "ПУМБ".

У деяких банках процентні ставки за валютними вкладами вже досягають 0,5%. "Але при збільшенні тиску на банки з боку НБУ в частині рівня резервування таких вкладів, інтерес установ до вкладами в іноземній валюті може стати "негативним", - говорить Ігор Левченко з UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Зниженню ставок у 2020 році має сприяти стабілізація ситуації в економіці, більш низька інфляція, зниження облікової ставки НБУ, а також продовження співпраці з міжнародними фінансовими інститутами. Крім цього, дана тенденція пов'язана з бажанням держави перезапустити велике доступне кредитування економіки, що неможливо зробити при високій вартості ресурсів.

"У перспективі зниження вартості грошей забезпечить більш "дешевий" ресурс для активізації банками довгострокового кредитування населення та бізнесу з більш лояльним умовам", – вважає Поліщук.

Депозити або ОВДП: який інструмент обрати

Альтернативою збереженню коштів на депозитах може стати покупка облігацій внутрішньої держпозики, вважають експерти. При цьому уточнюють: хоча цей інструмент набирає популярність як варіант інвестування, але поки доступний в основному заможним клієнтам. Даний тренд обумовлений досить високим порогом входу і наявністю транзакційних витрат на оформлення операції, говорить Антон Тютюн.

"Це лише питання часу і доступність цього продукту з точки зору порогу входу і простоти купівлі та продажу ОВДП як на первинному, так і на вторинному ринку", - доповнює Ігор Левченко.

На думку експертів, ОВДП цікаві українцям через їх надійність і високу прибутковість, яка все ж нижче, ніж ставки по депозитам. Але папери мають повну гарантію повернення від держави. До того ж з облігацій потрібно оплатити лише 1,5% військового податку, а податок на доходи фізосіб у розмірі 18% не стягується.

Яку суму оптимально вкладати в ОВДП? Експерти рекомендують інвестувати у першу покупку від 50-100 тисяч гривень. "Подальші суми вкладів вже можуть бути без обмежень, кратні номіналом одного паперу – 1000 гривень/доларів/євро", – пояснює керівник відділу брокерського обслуговування клієнтів групи ICU Євгенія Грищенко.

Антон Тютюн з "Ощадбанку" вважає, що зараз виправдані вкладення в ОВДП від 100 тисяч доларів або 3 млн гривень. "Чим більше сума покупки, тим вигідніше інвестиція. Якщо говорити про терміни, то клієнти воліють розміщуватися на тривалі терміни – рік і більше", - говорить банкір.

В Україні можна придбати валютні і гривневі облігації. Але папери в інвалюті користуються быльшим попитом, оскільки становлять близько 60% від усіх вкладів фізосіб в ОВДП (в еквіваленті 5,72 млрд гривень). Ставки розміщення ОВДП можуть стабільно падати у 2020 році, вважає Тютюн, оскільки держава прагне знизити вартість залучених ресурсів. Крім того, Міністерство фінансів анонсувало курс на зниження частки валютних облігацій.

Як краще зберігати гроші

Зберігати свої заощадження краще у різних валютах, радять банкіри. Приміром, половину коштів можна зберігати в гривні, а іншу половину – в іноземній валюті. "Надалі раціонально диверсифікувати свої заощадження в різні валюти, з часткою гривневих в межах 60-65%", - вважає Антон Тютюн.

Варто спробувати покласти всі заощадження на депозитні рахунки у гривні, але важливо постійно відстежувати курс валют. "Можна тримати все в гривні на строкових рахунках/картах з можливістю покупки онлайн валюти через інтернет-банкінг", - говорить Семен Бабаєв.

Дмитро Поліщук радить населенню дотримуватися правил збереження заощаджень, виходячи з покупок у близькому горизонті. У даній ситуації краще відкладати гроші у тій валюті, в якій плануються витрати. Наприклад, якщо сім'я збирає кошти на відпустку, тоді логічно сформувати накопичення в іноземній валюті.