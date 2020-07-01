Банки не будуть штрафувати за прострочення платежів: Зеленський підписав закон

Верховна рада схвалила цей законопроект 16 червня
Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким банкам заборонено стягувати неустойку за прострочення платежів під час карантину. Верховна рада ухвалила цей закон 16 червня.
Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.
Документ захищає позичальників від нарахування штрафів і пені за кредитами в період карантину і в 30-денний термін після його завершення.
Відповідні зміни були внесені до Господарського кодексу.
Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.
Нагадаємо, Верховна рада прийняла у другому читанні законопроект №3297.
Крім того, 13 травня ВР схвалила за основу законопроект про недопущення нарахування санкцій за кредитами на час карантину.
Автор: РБК-Україна