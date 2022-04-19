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Як банки та система платежів працюватимуть на Великдень: роз'яснення НБУ

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Україна, Вівторок 19 квітня 2022 18:23
Як банки та система платежів працюватимуть на Великдень: роз'яснення НБУ Фото: банки працюватимуть на наступний день після Пасхи, оскільки вихідний не переноситься (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

У період дії воєнного стану в Україні вихідний день не переноситься на наступний після святкового, якщо той припадає на суботу чи неділю. Відповідні норми містить закон "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням з посиланням на прес-службу НБУ.

"Отже, святковий день Пасха (Великдень), що припадає на неділю 24 квітня 2022 року, не переноситься. Відповідно понеділок 25 квітня 2022 року є робочим днем, зокрема для банківської системи", - йдеться в повідомленні.

Міжбанківські перекази через СЕП здійснюватимуться із 23 до 25 квітня 2022 року включно датою банківського дня 25 квітня 2022 року.

У НБУ нагадують, що незважаючи на війну, СЕП працює у звичайному режимі та без перебоїв, як і у мирний час.

"Усі банки України підключені до системи та мають можливість здійснювати платежі клієнтів майже цілодобово та без вихідних, ураховуючи власні потреби та потреби своїх клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Як банки та система платежів працюватимуть на Великдень: роз'яснення НБУ

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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