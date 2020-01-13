Банки в 2019 році підняли кредитні ставки для населення вище 35%

Процентні ставки за новими кредитами банків для населення в грудні 2019 року в національній валюті становили 35,5% річних, що на 3,6 в.п. вище, ніж у грудні 2018 року (31,9%). Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оперативні дані Національного банку.

За даними НБУ, ставки за новими кредитами для населення в іноземній валюті знизилися на 1,9 в.п. до 6,4% річних.

Ставки по гривневих кредитах для підприємств за рік знизилися з 17,9% до 15,1% річних, за валютним знизилися з 5,9% до 5,0%.

Кредитний портфель банків за 2019 рік скоротився на 9,4% до 972 млрд грн, в т. ч. населення зріс на 4,7% до 205 млрд грн, підприємств скоротився на 12,8% до 762 млрд грн.

Відзначимо, президент України Володимир Зеленський оголосив про запуск державної програми, щоб стимулювати українців за кордоном повертатися в країну. За його словами, поверненці будуть видавати кредити під 5% річних.

Нагадаємо, Національний банк України прийняв рішення знизити облікову ставку з 15,5% до 13,5% річних з 13 грудня 2019 року. Як зазначив глава НБУ Яків Смолій, НБУ прискорює пом'якшення монетарної політики, оскільки різке зміцнення курсу гривні зумовило більш швидке зниження інфляції.