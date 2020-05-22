В банках спрогнозували курс гривні до долара на найближчі тижні

Фото: курс долара (Віталій Носач, РБК-Україна)

До кінця травня різких стрибків курсу долара не очікується

В найближчий місяць очікується, що курс гривні буде близький до нинішнього рівня 26,50 гривень/долар, плюс/мінус 50 копійок. Банкіри, опитані виданням, прогнозують курсову динаміку в такому діапазоні.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Готуй долари з літа: зміцниться курс гривні після ослаблення карантину".

Директор департаменту казначейства і фінансових установ "ОТП Банк" Антон Коваленко розповів, що чекав зміцнення гривні до рівнів 26,50 гривень/долар.

"Можливо, пройде зміцнення до 26,40-45 гривень/долар, але потім очікуємо корекцію, але не більш ніж 27 гривень/долар, і потім - знову сезонне зміцнення гривні, якщо не буде форс-мажорів у зв'язку з карантином і пандемією", - вважає вона.

До кінця травня різких стрибків курсу долара не очікується і пари гривня/долар буде в діапазоні 26,55 - 26,7 гривні за долар, додав Ігор Левченко з UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) на 22 травня 2020 року встановив офіційний курс на рівні 26,75 гривень за долар. Курс на 18 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем.

Автор: Ростислав Шаправський