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В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели

Новости » Экономика     22.05.2020 - 08:45
В банках спрогнозировали курс гривны к доллару на ближайшие недели
Фото: курс доллара (Виталий Носач, РБК-Украина)

До конца мая резких скачков курса доллара не ожидается

В ближайший месяц ожидается, что курс гривны будет близок к нынешнему уровню 26,50 гривен/доллар, плюс/минус 50 копеек. Банкиры, опрошенные изданием, прогнозируют курсовую динамику в таком диапазоне.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Готовь доллары с лета: укрепится ли курс гривны после ослабления карантина".

Директор департамента казначейства и финансовых учреждений "ОТП Банк" Антон Коваленко рассказал, что ожидал укрепление гривны к уровням 26,50 гривен/доллар.

"Возможно, пройдет укрепление до 26,40-45 гривен/доллар, но потом ожидаем коррекцию, но не более чем 27 гривен/доллар, и потом - опять сезонное укрепление гривны, если не будет форс-мажоров в связи с карантином и пандемией", - считает она.

До конца мая резких скачков курса доллара не ожидается и пара гривна/доллар будут в диапазоне 26,55 - 26,7 гривны за доллар, добавил Игорь Левченко из UKRSIBBANK BNP Paribas Group.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 22 мая 2020 года установил официальный курс на уровне 26,75 гривен за доллар. Курс на 18 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Автор: Ростислав Шаправский

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