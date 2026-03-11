Банк заблокирует счет из-за этих операций: эксперты дали советы и объяснили риски

Главное: Банк может проверить счет из-за любой нетипичной операции, а не только из-за больших сумм

Переводы от 400 тысяч гривен не блокируют автоматически, но почти гарантированно проверяют

В зоне риска - криптооперации, частые переводы, большие поступления и "странная" активность по счету

Банк не объясняет всех причин блокировки, но клиент может требовать объяснения и жаловаться

Если счет заморозили - решает скорость: документы, контакт с банком и, при необходимости, жалоба в НБУ

Финансовый мониторинг - это система контроля за финансовыми операциями. Ее главная цель - предотвращение отмывания средств и финансирования незаконной деятельности. Простыми словами, это механизм, который помогает государству выявлять подозрительные транзакции и защищать банковскую систему от злоупотреблений.

Какие операции подпадают под проверку

Под обязательную проверку попадают финансовые операции на сумму от 400 тысяч гривен - или эквивалент в иностранной валюте или других активах по официальному курсу.

Клиенты часто воспринимают финмониторинг как внезапную блокировку, хотя на практике это обычная часть банковского обслуживания, говорит РБК-Украина заместитель исполнительного директора Национальной ассоциации банков Дмитрий Глинский.

Большинство операций проходит автоматически, а дополнительные проверки возникают лишь тогда, когда транзакция существенно отличается от привычного финансового поведения клиента.

Если источник дохода подтвержден, операция соответствует финансовому профилю клиента и не нарушает закон, транзакция проходит без последствий.

В то же время подозрительными могут быть операции любого размера, если они нетипичны для клиента. Могут привлечь внимание банка:

Резкий рост сумм.

Частые переводы незнакомым лицам.

Регулярные поступления без понятного назначения.

Дробление крупной суммы на меньшие платежи.

В таких случаях банк имеет право запросить объяснения или временно остановить операцию.

Большинство повседневных расходов - покупки, коммунальные платежи, мобильная связь, обучение или получение зарплаты и социальных выплат - обычно не вызывают дополнительной проверки, если соответствуют уровню доходов клиента и не превышают установленный порог.

По словам руководителя практики налогового права ЮФ "Ильяшев и Партнеры" Ивана Маринюка, больше всего в зону риска финмониторинга попадают:

компании или физические лица с "транзитной" моделью использования счетов или ведением бизнеса,

PEP (политически значимые лица),

бизнес в "чувствительных" отраслях (операции азартными играми, драгоценными металлами, товарами военного и двойного назначения, т. п.),

клиенты с нетипичными операциями, а также те, кто осуществляет операции с нерезидентами и криптоактивами.

Если клиент попал под проверку или ограничения, он имеет право обжаловать решение банка или государственного органа. "Алгоритм действий зависит от оснований блокировки и субъекта, который его принял", - объясняет Иван Маринюк.

Как разблокировать счет

По словам юриста, банк должен сообщить причину блокировки счета или отказа в проведении операции, но не раскрывать детали подозрения или внутренние критерии риска.

"Он (банк - ред.) не сообщает, что операция "подозрительная", не раскрывает модель оценки рисков и не детализирует основания формирования подозрения. Это делается для сохранения эффективности финансового мониторинга." - подчеркнул Маринюк.

Чтобы обжаловать блокировку счета, его владельцу необходимо для начала связаться с банком и выяснить основание блокировки, говорит юрист. После этого надо получить перечень документов, которые нужно предоставить для разблокировки.

Следующий этап - предоставить подтверждающие документы, касающиеся операции или блокировки счета. Если банк игнорирует эти запросы, клиент может подать жалобу в НБУ.

Если же блокировка возникла в рамках уголовного производства, то необходимо получить решение суда и подать ходатайство об отмене ареста имущества и доказать непричастность к преступлению и критическую необходимость пользования средствами (зарплата, налоги, если это бизнес-счет).

Маринюк также советует фиксировать все коммуникации с банком письменно, не игнорировать запросы финучреждения, параллельно открывать альтернативный счет, не подавать неполные или противоречивые документы, а в сложных случаях привлекать адвоката еще на стадии объяснений.

Какие документы нужно иметь

В банках же советуют заранее позаботиться о прозрачности своих операций. Например, если объемы переводов растут или меняется характер деятельности, лучше сразу иметь документы, подтверждающие источник средств, а именно: налоговые декларации, договоры, акты выполненных работ и тому подобное. Это помогает значительно быстрее пройти возможную проверку, говорит Дмитрий Глинский.

Эксперт также отмечает, что самый простой способ ускорить рассмотрение - это не игнорировать запросы банка и поддерживать с ним коммуникацию. По его словам, в большинстве случаев достаточно нескольких документов, чтобы операцию разблокировали за считанные часы, однако чем сложнее установить соответствие операции нормальной ожидаемой деятельности клиента, тем больше времени банк потратит на анализ информации и документов.