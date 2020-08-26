Банк "Преміум" вимагає від НБУ грошову компенсацію через ліквідацію у 2016

Фото: НБУ (РБК-Україна)

Окрім компенсації, представники банку вимагають й повернення генеральної та валютної ліцензії

Керівництво банку "Преміум", ліквідацію якого Верховний суд 17 липня визнав незаконною, вимагає вибачення від Національного банку України перед акціонерами й вкладниками, й планує у судовому порядку вимагати грошову компенсацію.

Про це йдеться у заяві представників банку.

У банку наголошують, що планують рухатися виключно в правовому руслі - подати в суд на виплату компенсації, що повинна враховувати стартову вартість ліквідованого підприємства, недоотриманий прибуток за 4,5 роки, безкоштовне користування грошима на рахунку банку, що знаходяться в НБУ, і моральну шкоду.

"Тому ми готуємо позови до кожного члена правління, який поставив свій підпис на документі про ліквідацію банку. Позови будуть відправлені до Нацполіції, СБУ, НАБУ, і прокуратуру про порушення кримінальних справ на злочинців, а також позови в суди на кожного з них", - заявив голова правління банку "Преміум" Леонід Первак.

Окрім компенсації, представники банку вимагають і повернення генеральної та валютної ліцензії, які наразі заблоковані законом про банки.

Як стверджує голова правління банку, намагання вступити в конструктивний діалог відсутнє не тільки зі сторони Нацбанку. З боку держави керівництво банку "Преміум" теж не бачить підтримки.

"В передвиборних обіцянках ми чули чимало про удосконалення захисту приватної власності і виконання рішень судів, які набрали чинності, проте нічого цього немає. Це фундаментальні речі, які дають чіткий сигнал українським та іноземним інвесторам просто не йти сюди - тебе обкрадуть і викинуть на узбіччя і держава тобі не допоможе. Втім, якщо порахувати збитки, моральну шкоду, зганьблену репутацію і безсонні ночі цих по-справжньому чорних 5 років, практично неможливо - нас просто пограбували", - додають в банку.

Нагадаємо, НБУ прийняв рішення про ліквідацію банку "Преміум" 11 лютого 2016 року, аргументувавши своє рішення порушенням фінмоніторингу.

15 липня Верховний суд відмовив касаційній скарзі Національного банку України проти банку "Преміум", який був ліквідований у 2016 році.

Суд прийняв рішення скасувати розпорядження НБУ щодо ліквідації банку, а також скасувати рішення Фонду про початок ліквідаційної процедури.