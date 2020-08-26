Банк "Премиум" требует от НБУ денежную компенсацию за ликвидацию в 2016

Фото: НБУ (РБК-Украина)

Кроме компенсации, представители банка требуют возврата генеральной и валютной лицензии

Руководство банка "Премиум", ликвидацию которого Верховный суд 15 июля признал незаконной, требует извинений от Национального банка Украины перед акционерами и вкладчиками банка, и планирует в судебном порядке требовать денежную компенсацию.

Об этом говорится в заявлении представителей банка.

В банке подчеркивают, что планируют двигаться исключительно в правовом русле - подать в суд на выплату компенсации, которая должна учитывать стартовую стоимость ликвидированного предприятия, недополученную прибыль за 4,5 года, бесплатное пользование деньгами на счете банка, которые находятся в НБУ, и моральный ущерб.

"Поэтому мы готовим иски к каждому члену правления, который поставил свою подпись на документе о ликвидации банка. Иски будут отправлены в Нацполицию, СБУ, НАБУ и прокуратуру о возбуждении уголовных дел на преступников, а также иски в суды на каждого из них", - заявил председатель правления банка "Премиум" Леонид Первак.

Помимо компенсации, представители банка требуют возврата генеральной и валютной лицензии, которые сейчас заблокированы законом о банках.

Как утверждает председатель правления банка, попытки вступить в конструктивный диалог отсутствует не только со стороны Нацбанка. Со стороны государства руководство банка "Премиум" тоже не видит поддержки.

"В предвыборных обещаниях мы слышали немало об усовершенствовании защиты частной собственности и исполнения решений судов, которые вступили в силу, однако ничего этого нет. Это фундаментальные вещи, которые дают четкий сигнал украинским и иностранным инвесторам просто не идти сюда - тебя обворуют и выкинут на обочину и государство тебе не поможет. Впрочем, если посчитать убытки, моральный вред, поруганную репутацию и бессонные ночи этих по-настоящему черных 5 лет, практически невозможно - нас просто ограбили", - добавляют в банке.

Напомним, НБУ принял решение о ликвидации банка "Премиум" 11 февраля 2016 года, аргументировав свое решение нарушением финмониторинга.

15 июля Верховный суд отказал кассационной жалобе Национального банка Украины против банка "Премиум", который был ликвидирован в 2016 году.

Суд принял решение отменить распоряжение НБУ о ликвидации банка, а также отменить решение Фонда о начале ликвидационной процедуры.