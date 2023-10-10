Банк "Пивденный" и КНУ имени Шевченко начали долгосрочное сотрудничество для развития образования

Председатель правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц и ректор Киевского национального университета имени Тараса Шевченко Владимир Бугров подписали меморандум о сотрудничестве ради устойчивого развития образования во время войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-службы банка "Пивденный".

Как отмечают в компании, 79% опрошенных руководителей корпоративного сектора считают, что сегодня для развития государственного экономического образования в Украине необходима более прикладная программа обучения.

Основными путями помощи в обучении студентов украинским вузам во время войны опрошенные представители корпоративного сектора видят программы стажировок (70%) и создание грантовых программ/фондов (67%), совместные проекты с ведущими иностранными вузами (60%) и лекции практиков (58%), об этом свидетельствуют результаты опроса работодателей корпоративного сектора, проведенного банком "Пивденный" в партнерстве с исследовательской компанией Gradus Research.

Первым шагом этой программы станет цикл лекций от команды банка "Пивденный" о практической стороне дисциплин, которые изучают студенты в течение учебного семестра. Управление финансами, оценка бизнеса и риск-менеджмент, кибербезопасность, работа с персоналом, бизнес-анализ и управление данными - это неполный перечень тем, которые готовит банк "Пивденный" к этому учебному году.

Следующий этап - запуск энергонезависимого академического хаба на территории Экономического факультета КНУ, где практики банка и бизнеса смогут дополнить обучение кейсами и тренингами, чтобы студенты могли максимально эффективно применить полученные знания на практике. Это будет современно оборудованное пространство для обучения и отдыха студентов, которое позволит привлекать спикеров из других городов и стран даже во время блекаутов. В серии мастер-классов и лекций от практиков банк поделится опытом работы финансового сектора, в том числе в период военного положения.

"Мы понимаем, что условия для получения образования во время войны чрезвычайно сложны, поэтому именно сейчас помощь университетам будет своевременной для качественной подготовки молодых специалистов. Мы планируем этот проект не только как поддержку государственного экономического образования Украины сегодня, но и как вклад в восстановление страны завтра", - уверена председатель правления банка "Пивденный" Алла Ванецьянц.

Ректор КНУ имени Тараса Шевченко Владимир Бугров отметил, что для коллектива университета реализация подписанного договора позволит повысить финансовую грамотность как сотрудников, так и студентов.

Декан Экономического факультета Анжела Игнатюк подчеркнула, что сотрудничество университета и банка "Пивденный" будет проходить в разных областях. Это и возможности гибкой адаптации к современным потребностям рынка труда, и существенное усовершенствование учебных дисциплин, а также обеспечение обратной связи по результатам трудоустройства выпускников. Работодатели же получат возможность влиять на подготовку специалистов еще на этапе обучения, обеспечивая таким образом свои кадровые потребности.

Напомним, банк "Пивденный" - один из лидеров финансового рынка Украины, занимающий третье место в группе украинских банков с частным капиталом по размеру активов. Банк пятый год подряд входит в категорию системно важных банков.

Также банк стал одним из лучших работодателей банковской отрасли по результатам исследования компании EY (Ernst&Young) среди студентов и профессионалов с опытом работы.

Банк представлен в 18 областях Украины, региональная сеть насчитывает 49 отделений.

Опрос был проведен исследовательской компанией Gradus Research методом самозаполнения анкеты на платформе Gradus. Период проведения исследования: июнь-июль 2023 года, респонденты – руководители корпоративного сектора среди клиентов банка "Пивденный", размер выборки – 43 эксперта.