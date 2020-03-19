Американські біржі знову відкрилися падінням

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Інвестори не вірять, що можна врятувати економіку від рецесії

Індекси S&P 500 і Dow Jones Industrials впали на відкритті торгів у четвер, 19 березня, оскільки черговий раунд радикальних екстрених дій з боку влади всього світу не зміг переконати фондові ринки в тому, що глобальній рецесії можна запобігти. Про це повідомляє агентство Reuters.

Індекс Dow Jones Industrial Average впав на 68,91 пунктів, або на 0,35%, при відкритті до 19 830,01. S&P 500 відкрився зниженням на 4,62 пункту, або на 0,19%, до 2 393,48. Індекс Nasdaq Composite виріс на 6,61 пунктів, або на 0,09%, до 6 996,45 пункту на відкритті.

Як повідомляло РБК-Україна, американські акції прискорили зниження в середу, 18 березня, а індекс Dow втратив практично всю перевага, набрану з моменту інавгурації президента США Дональда Трампа у 2017 році на тлі побоювань, що наслідки пандемії коронавірусу підірвуть економічну активність.

Dow Jones Industrial Average впав на 6,3% до 19.898,92 пункту, S&P 500 - на 5,18% до 2.398,1 пункту, а Nasdaq Composite - на 4,7% до 6.989,84 пункту.

Нагадаємо, американські фондові індекси у понеділок, 16 березня, зафіксували рекордне падіння з 1987 року, а індекс S&P 500 опустився до мінімуму з грудня 2018 року на тлі побоювань інвесторів, що центробанки, законодавці і Білий дім не зможуть впоратися з пандемією коронавірусу. Індекс S&P 500 впав на 12%, максимально з "чорного понеділка" більш ніж три десятиліття тому.