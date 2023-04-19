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Банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистских чиновников: расследование

Фото: банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета нацистских чиновников (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Комиссия бюджетного комитета сената США в ходе расследования обнаружила данные о том, что швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных нацистских чиновников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter бюджетного комитета Сената США.

"Швейцарский банк Credit Suisse, по всей видимости, вёл счета, данные о подавляющем большинстве которых ранее не разглашались, по крайней мере 99 лиц, являвшихся либо высокопоставленными нацистскими чиновниками в Германии, либо членами связанных с нацистами группировок в Аргентине", - говорится в отчете.

По данным сенаторов, 70 счетов, которые могли иметь отношение к сбежавшим в Аргентину нацистам, были открыты в банке после 1945 года. Из них 14 оставались открытыми после 2000 года, причём некоторые – даже в 2020 году.

При этом, один из упомянутых счетов принадлежал осуждённому в ходе Нюрнбергского процесса нацистскому командиру, другой — также осуждённому командиру СС. Ранее Credit Suisse обещал провести своё расследование по этому вопросу.

Напомним, недавно крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse. До этого, в качестве альтернативы поглощению Швейцарские власти рассматривали вариант национализации Credit Suisse.

Позже сообщалось, что швейцарскому банку Credit Suisse грозит дисциплинарное производство из-за проблем с подотчетностью.

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