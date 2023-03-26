Швейцарскому Credit Suisse грозит дисциплинарное производство из-за подозрительного управления

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Швейцарский орган по надзору за финансовым рынком (Finma) сейчас изучает ситуацию относительно того, как топ-менеджеры Credit Suisse Group руководили банком накануне его краха.

Глава Finma Марлен Амстад заявила, что Credit Suisse имел значительные проблемы с подотчетностью.

"Часто было непонятно, кто за что отвечает. Это способствовало небрежному отношению к рискам", - подчеркнула Амстад.

По ее словам, вопрос о начале нового расследования остается "открытым". Представитель Credit Suisse отказался от комментариев.

Покупка Credit Suisse компанией UBS при посредничестве правительства в минувшие выходные была широко раскритикована как политиками, так и простыми гражданами Швейцарии. В частности, Finma попала под пристальное внимание, следовало ли сделать больше, чтобы предотвратить крах Credit Suisse.

Амстад опровергла предположение о том, что Finma вмешалась недостаточно рано или недостаточно агрессивно для решения проблем Credit Suisse, указав на шесть исполнительных производств против банка за последние годы.

Напомним, недавно крупнейший банк Швейцарии UBS купил Credit Suisse.

До этого, в качестве альтернативы поглощению Швейцарские власти рассматривали вариант национализации Credit Suisse.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.