У Бангладеші озброєний чоловік захопив пасажирський літак

На борту були 142 людини

В Бангладеш вооруженный мужчина захватил самолет авиакомпании Биман Bangladesh Airlines, летевший из столицы страны Дакки в Дубай. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на bdnews24.

Сообщается, что злоумышленник захватил самолет во время посадки в международном аэропорту Шах Аманат" (Читтагонг) в воскресенье днем. Министр внутренних дел Бангладеша заявил, что вооружен мужчина направил пистолет на голову пилота.

Однако всем 142-м пассажирам разрешили покинуть самолет. На место происшествия прибыла полиция и военные. Известно также, что нападавшего задержали. Он хотел поговорить с премьер-министром страны Шейх Хасиной Вазед.

Самолет должен был лететь из Дакки, столицы Бангладеш, в Дубай через Читтагонг.

Фото: место происшествия (twitter.com/ferozwala)

РБК-Украина писало, что самолет Boeing-777-300 тайской авиакомпании Thai Airways International, выполнявший рейс Лондон - Бангкок, вернулся в лондонский аэропорт Хитроу через час после взлета.

Ранее сообщалось, недалеко от города Маниса в Турции сегодня, 18 февраля, потерпел крушение самолет. Падение самолета было замечено местными жителями.