У Бангладеш стався вибух газопроводу, є загиблі

У неділю, 17 листопада, у Бангладеш стався вибух газопроводу, в результаті чого загинули щонайменше 7 людей. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на агентство Reuters.

Як повідомляється, вибух газопроводу стався в п’ятиповерховому будинку в місті Чіттагонг. Вибух спричинив обвалення однієї з стін будинку.

За даними представників поліції, в результаті вибуху загинули щонайменше 7 людей, ще 8 осіб постраждали. Всі постраждалі були госпіталізовані. Зараз на місці події працюють рятувальники.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Київській області стався вибух газу в приватному будинку в селі Лишня. В результаті вибуху постраждала одна людина. Також вибух спричинив обвал частини конструкції будинку.

Також РБК-Україна писало, що 28 жовтня в місті Привілля Луганської області стався вибух у п'ятиповерховому будинку. В результаті інциденту постраждав чоловік, який проводив ремонтні роботи газової печі у своїй квартирі.

Того ж дня в Києві в Гідропарку горіло кафе. При пожежі вибухнув один з газових балонів в будівлі. В результаті пожежі ніхто не постраждав.