У Бангладеш під час пожежі в житловому будинку загинули понад півсотні людей

Фото: пожежу в Бангладеш (Twitter/TRTWorld)

Число жертв може зрости

В результаті пожежі в старому місті столиці Бангладеш, Дакки, загинули більше 50 осіб. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Полум'я спалахнуло ввечері в середу, 20 лютого в житловому будинку, що частково використовується як хімічний склад. За даними місцевих ЗМІ, вогонь також поширився на сусідні будівлі.

"На даний момент виявлено 56 тіл. Число може зрости, оскільки пошуки все ще тривають", - сказав Джульфікар Рахман з пожежної служби та цивільної оборони.

Нагадаємо, 18 лютого в Чернігівській області під час пожежі в приватному будинку загинули три малолітніх дитини - 2015-го, 2016 і 2017 років народження. Будинок горів протягом двох годин, площа пожежі склала 50 квадратних метрів.

Також 12 лютого в результаті пожежі в готелі Arpit Palace в Делі (Індія) загинуло щонайменше 17 осіб. Також пожежні повідомили про трьох постраждалих.

Двома днями раніше в Квебеку в результаті пожежі в житловому будинку загинули троє людей. Ще 14 осіб були госпіталізовані з різними травмами.