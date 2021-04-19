Правова протидія рейдерству має бути максимально ефективною, - Абрамович

Прийнятий Верховною радою у першому читанні законопроект щодо удосконалення механізму протидії рейдерству (№1164-IX) покликаний усунути правові лазівки в реалізації незаконних схем поглинання власності та надати Міністерству юстиції України ефективний інструментарій протидії цьому явищу.

Про це повідомив співавтор законопроекту, заступник голови комітету ВРУ з питань фінансів, податкової та митної політики Ігор Абрамович.

За його словами, попри прийняті у 2019 році закони про захист прав власності і протидії рейдерству, схеми недружнього поглинання чужої власності продовжують процвітати.

"Ініційований законопроект був розроблений депутатами Тимчасової спеціальної комісії з питань захисту прав інвесторів. Документ усуває бар'єри на шляху швидкого і ефективного захисту законних майнових прав громадян і бізнесу. Зокрема, проект ліквідує штучні бюрократичні перешкоди до розгляду Мін'юстом скарг; дає право Мін'юсту блокувати будь-які реєстраційні дії на період розгляду скарг; збільшує строк оскарження незаконних реєстраційних рішень до 3 місяців", - зазначив Абрамович.

Він також зазначив, що сьогодні сприяє рейдерству, в тому числі цілий ряд непотрібних формальних вимог до змісту скарг. Наприклад, обов'язкові посилання на законодавство, яке порушено, відомості про наявність або відсутність судового спору, вимоги про нотаріальне посвідчення копій документів, які додаються до скарги і так далі.

В результаті в першому кварталі 2020 року, у розгляді скарг на державних реєстраторах було відмовлено в 167 випадках. Ще в 499 випадках подавачам скарг було відмовлено у їх розгляді по суті. Прийнятий закон усуває ці бар'єри, наголошує нардеп.

Крім того, документ встановлює обов'язкову норму про те, що протокол загальних зборів акціонерів (учасників юридичної особи) щодо зміни керівника повинний бути підписаний всіма учасниками, які проголосували за відповідне рішення.

"Прийняття закону дозволить встановити дієві запобіжники з метою виконання державою конституційних гарантій недоторканності права власності і зробити ще один реальний крок щодо викорінення корупційних чинників в системі держреєстрів", - резюмував Ігор Абрамович.