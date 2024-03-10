ua en ru
Вс, 10 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Банды взяли в осаду столицу Гаити. США начали эвакуацию посольства

Гаити, Воскресенье 10 марта 2024 23:01
UA EN RU
Банды взяли в осаду столицу Гаити. США начали эвакуацию посольства Фото: на Гаити банды пытаются захватить власть, полиция ведет бои (Getty Images)
Автор: Дмитрий Левицкий

На Гаити продолжается восстание банд против правительства исполняющего обязанности премьер-министра Гаити Ариэля Генри. Столица страны Порт-о-Пренс в осаде, а США приступили к эвакуации своего дипломатического представительства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Международную организацию по миграции (МОМ) и The Guardian.

"Опасность растет на национальном уровне: насилие в Артибонити, блокпосты на дорогах в Кап-Гаитиене и недостаток топлива на юге. Люди, живущие в столице, замкнуты, им некуда деваться. Убегающие люди не могут найти убежище в остальной стране. Столица окружена бандами. Этот город в осаде", - рассказал Филипп Бранша, руководитель МОМ.

По данным The Guardian, после попытки гаитянских банд штурмовать правительственный квартал в Порт-о-Пренсе, США решили отправить на Гаити подразделение морской пехоты для эвакуации персонала своего посольства.

Представитель Пентагона рассказал СМИ, что операция по эвакуации американского персонала происходила ночью с помощью вертолета. Об эвакуации попросил Госдеп.

Что происходит на Гаити

Напомним, на прошлой неделе на Гаити банды захватили две тюрьмы и освободили 4000 заключенных, в том числе причастных к убийству гаитянского президента Жовенеля Моиса в 2021 году. После этого гаитянские власти объявили чрезвычайное положение и ввели ночной комендантский час в столице.

На днях стало известно о масштабной попытке нападения гаитянских банд на правительственные здания в Порт-о-Пренс, после чего в США задумались о переброске на Гаити подразделения морпехов для обеспечения безопасности своего посольства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки
NEWS
Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу в Украине
Зеленский обсудил с Макроном предстоящую встречу в Украине
DAILY
Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Шторм надвигается. Как Дональд Трамп идет к второму президентского сроку в США