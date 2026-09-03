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"Бандероль" уничтожила депо "Новой почты" в Днепре: есть погибший

14:20 03.09.2026 Чт
2 мин
Пятеро сотрудников компании получили ранения
aimg Валерия Абабина
Фото иллюстративное: Спасатель ГСЧС возле терминала "Новой почты"(Getty Images)

В результате российского удара "Бандеролью" в Днепре уничтожены депо и отделение "Новой почты". Погиб сотрудник компании, еще пятеро получили осколочные ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту".

Что известно об ударе

По информации компании, враг еще раз атаковал гражданскую логистическую инфраструктуру. В результате удара погиб работник "Новой почты" - в компании выразили соболезнования родным и близким и сообщили, что находятся на связи с семьей.

Еще пятеро сотрудников получили осколочные ранения разной степени тяжести. Они получают необходимую медицинскую помощь и находятся в сознании.

В настоящее время идет ликвидация последствий. Подробную информацию о поврежденном грузе установят в ближайшее время. В компании подчеркнули, что когда отправка была уничтожена в результате атаки, "Новая почта" компенсирует его объявленную ценность.

Чтобы свести к минимуму возможные задержки в доставке, компания уже запустила резервную логистическую схему. Актуальную информацию о статусе отправлений можно узнать в мобильном приложении и на сайте компании.

Напомним, самый трагический удар по объектам "Новой почты" произошел 19 июля, когда россияне трижды ударили по терминалу компании в Харькове - тогда погибли трое мужчин, еще около 20 человек получили ранения.

В последние недели атаки на логистику лишь участились. В конце августа под ударом оказались сразу несколько объектов "Новой почты" и "Эпицентра".

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