Banda и ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards

Рекламное агентство Banda вместе с компанией ДТЭК стали претендентами международной премии Global Best of the Best Effie Awards.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Banda.
"Раз в год Effie Global выбирает самые эффективные кампании мира. В этом году в список претендентов попал наш кейс с ДТЭК. Кроме нас там только 46 других кейсов со всего мира. Скоро жюри выберут финальных победителей. Поэтому ждем и держим кулачки!" - говорится в нем.
Отмечается, что Banda и ДТЭК попали в этот список за коллаборацию с Александром Усиком в рамках кампании Fight for Light.
Эта кампания была проведена для привлечения внимания мирового сообщества к проблеме обстрелов и разрушений украинской энергетики.
В рамках кампании Усик неоднократно призывал мировое сообщество помочь украинской энергетике.
Напомним, в 2025 году ДТЭК Рината Ахметова получил золотую награду Effie за кампанию "Свет держится", в которую были вовлечены самые известные бренды Украины.