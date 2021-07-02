"Банальний чорнушний міф": у Зеленського відповіли на звинувачення Лукашенка

"Цінність будь-яких публічних заяв Лукашенка останнім часом прагне до нуля. Швидше, його слова мають виняткову проросійську пропагандистську цінність. Зокрема, ніхто ніколи не бачив жодних потоків зброї, які йшли б з України до Білорусі. Це, м'яко кажучи, банальний чорнушний міф, який створюється дуже активно і явно в інтересах і на прохання тієї ж РФ", - заявив він.

Подоляк вважає, що такими заявами Росія намагається перекрити в інформаційному просторі повідомлення про постачання зброї і боєприпасів з РФ на окуповану територію України.

"Фейковість таких історій очевидна для всіх. Також очевидно, що Білорусь остаточно втрачає будь-яку можливість займати суверенну позицію і не залежати від "побажань" і "нав'язливих прохань" з Росії", - сказав представник Банкової.

На думку Подоляка, на Лукашенка посилився російський тиск, тому він почав робити все більше заяв, побудованих на фальшивих пропагандистських передумовах, які зачіпають Україну та інші європейські країни.

"Можна констатувати, що з ним (Лукашенко - ред.) явно щось відбувається. Можливо - посилився тиск російського керівництва або кардинально погіршується ситуація в самій Білорусі. В результаті Лукашенко банально розмінює залишки репутації Білорусі, перетворюючи Білорусь в джерело найбільш токсичних політичних новин в Європі", - додав він.