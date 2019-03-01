Балуха етапують у колонію, де застосовують насильство, - адвокат

У колоніях загального режиму в Тверській області жорстоко поводяться з ув’язненими

Адвокат Ольга Динзе сообщила, что политзаключенного Владимира Балуха этапируют в колонию, в которой к заключенным применяют насилие. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

По ее словам, в колониях общего режима в Тверской области России применяют насилие к заключенным.

"По моей информации, Балуха этапируют в колонию общего режима в Тверской области. Я могу только предположить, в какую колонию. Эту информацию не уточнили. Возможно, это колония номер 6 общего режима. В Твери достаточно жесткие колонии, которые находятся под администрацией и, соответственно, там частые случаи применения насилия к заключенным. Он свой срок будет досиживать в не очень хороших условиях", - рассказала она.

По ее словам, адвокатам так и не удалось выяснить причину этапирования Балуха.

"Причина этапа нам не известна, и мы сможем узнать информацию от Балуха, когда он прибудет. Или информация может быть построена на предположениях: керченская колония просто хотела избавиться от неудобного заключенного и соответственно перевела его в другую колонию", - добавила она.

Напомним, ранее сообщалось, что украинского политзаключенного Владимира Балуха этапируют в колонию российского города Тверь.

Этапирование Балуха в РФ также нарушает ст. 49 IV Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, которая запрещает перемещение жителей оккупированных территорий на территорию страны-оккупанта.