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Політв'язня Балуха етапують в Тверь

Новини » Суспільство    26.02.2019 - 15:05
Політв'язня Балуха етапують в Тверь
Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Політв'язня везуть в одну із тверських колоній

Українського політв'язня Володимира Балуха етапують колонію російського міста Тверь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook

Зазначається, що відповідну інформацію правозахисникам підтвердила адвокат Ольга Дінзе. Вона, перебуваючи в Сімферополі, з'ясувала, що кримчанина везуть в одну з тверських колоній.

За словами віце-спікера ВР Ірини Геращенко, Балух наразі перебуває на етапі, бо посольство України в РФ зобов'язалося поінформувати українську владу про прибуття політв'язня в місце відбування покарання.

"Судячи з отриманої інформації, Володимир ще знаходиться на етапі..., бо "після прибуття в місце відбування покарання про це буде поінформовано посольство України в РФ"", - написала Геращенко.

Політв'язня Балуха етапують в Тверь

Раніше правозахисники заявляли, що етапування Балуха порушує не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації. Зокрема, згідно зі статтею 73 ДВК РФ, засуджені до позбавлення волі, крім зазначених у частині четвертій цієї статті, відбувають покарання у виправних установах в межах території суб'єкта РФ, в якому вони проживали або були засуджені.

Етапування Балуха в РФ порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Зазначимо, відстань від анексованого Сімферополя до російської Твері становить понад 1,6 тис. кілометрів. 

Як писало РБК-Україна, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.

Балуха можуть етапувати в колонію в Тверській області РФ, - адвокат Правозахисники дізналися, куди етапували Балуха з Краснодара
Новини України этапированиеВолодимир Балух
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