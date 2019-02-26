Політв'язня Балуха етапують в Тверь

Фото: Володимир Балух (helsinki.org.ua)

Політв'язня везуть в одну із тверських колоній

Українського політв'язня Володимира Балуха етапують колонію російського міста Тверь. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Кримської правозахисної групи у Facebook.

Зазначається, що відповідну інформацію правозахисникам підтвердила адвокат Ольга Дінзе. Вона, перебуваючи в Сімферополі, з'ясувала, що кримчанина везуть в одну з тверських колоній.

За словами віце-спікера ВР Ірини Геращенко, Балух наразі перебуває на етапі, бо посольство України в РФ зобов'язалося поінформувати українську владу про прибуття політв'язня в місце відбування покарання.

"Судячи з отриманої інформації, Володимир ще знаходиться на етапі..., бо "після прибуття в місце відбування покарання про це буде поінформовано посольство України в РФ"", - написала Геращенко.

Раніше правозахисники заявляли, що етапування Балуха порушує не тільки міжнародне гуманітарне право, а й закони самої Російської Федерації. Зокрема, згідно зі статтею 73 ДВК РФ, засуджені до позбавлення волі, крім зазначених у частині четвертій цієї статті, відбувають покарання у виправних установах в межах території суб'єкта РФ, в якому вони проживали або були засуджені.

Етапування Балуха в РФ порушує також ст. 49 IV Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни, яка забороняє переміщення жителів окупованих територій на територію країни-окупанта.

Зазначимо, відстань від анексованого Сімферополя до російської Твері становить понад 1,6 тис. кілометрів.

Як писало РБК-Україна, 13 лютого Балуха етапували з керченської колонії в Сімферополь.