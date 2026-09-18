В Балтийском море тренируют захват судов из-за высокой угрозы РФ

Во время тренировки сотрудники береговой охраны, полиции и вооруженных сил высадились на борт судна с вертолета. Они взяли под контроль экипаж и произвели обыск помещений.

Учения прошли на фоне беспокойства стран Балтийского региона из-за повреждений подводных кабелей, газопроводов и другой критической инфраструктуры. В Финляндии отмечают, что в последние годы в регионе произошло несколько схожих инцидентов.

Командующий береговой охраной Илья Ильин заявил, что такие учения отражают "новую норму" для Финляндии.

"За последние два-три года в Балтийском море произошло несколько инцидентов, связанных с повреждением критической подводной инфраструктуры. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что следующий инцидент может произойти", – сказал он.

По словам представителей финских силовых структур, подозрение может вызвать, в частности, резкое изменение судном скорости или курса при прохождении над подводными кабелями.

Финляндия также работает над усилением возможностей пограничной службы для проверки подозрительных или судов без государственного флага, а также беспилотных подводных аппаратов.

Обучение ЕС

Параллельно в Финляндии 15-17 сентября проходила практическая фаза учений MARSEC EU 26. В ней отрабатывали реагирование на инцидент с подозрительным судном вблизи подводной инфраструктуры, включая посадку на судно, его обыск и обеспечение контроля над ним.

Учения организовала Финская пограничная служба совместно с другими странами и структурами ЕС. Основное внимание было уделено защите подводных кабелей и трубопроводов и реагированию на потенциальные гибридные угрозы.

Ранее Финляндия уже задерживала суда, подозреваемые в повреждении подводных кабелей. В то же время, причастность России ко всем подобным инцидентам не была доказана, а Москва отрицает свою причастность.