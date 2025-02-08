В Балтийском море оборвался кабель российского "Ростелекома"

В России сообщили, что подводный кабель "Ростелекома" был поврежден в Балтийском море. В компании заявили, что повреждение было якобы из-за внешнего воздействия, а на месте продолжаются восстановительные работы.

По данным Yle, есть два поврежденных кабеля. Один из которых кабель под названием "Балтика" сейчас ремонтируют. Береговая охрана Финского залива контролирует работы.