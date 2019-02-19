У Балтійському морі зіткнулися два судна

Во вторник, 19 февраля, в Балтийском море столкнулись два судна, в результате чего пострадали по меньшей мере 15 человек. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Ostsee Zeitung.

Сообщается, что происшествие произошло с участием грузового судна Raba и быстроходного судна World Bora у берегов немецкого острова Рюген. Четверо пострадавших находятся в тяжелом состоянии.

РБК-Украина писало, что 1 января у берегов Крыма произошли взрывы и пожар на двух танкерах Maestro и Candy, которые шли под флагом Танзании. Танкер Maestro шел в российский Темрюк, на его борту находились 14 человек - граждане Турции и Индии. На борту танкера Candy находились 17 человек - граждане Турции и Индии.

Напомним, у берегов Норвегии фрегат Helge Ingstad, который возвращался с учений НАТО, столкнулся с танкером Sola TS. В результате столкновения пострадали семь человек. По данным спасателей, фрегат со 137 людьми на борту потерял управление и начал дрейфовать к берегу. На корабле остались десять человек, остальные были эвакуированы.