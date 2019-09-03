У Балтійському морі почалися військові навчання НАТО

В Балтійському морі почалися військово-морські навчання НАТО за участю 18 країн Європейського союзу. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу НАТО.

Як повідомляється, у навчаннях беруть участь близько 3 тис. військовослужбовців і понад 40 суден.

Навчання проходитимуть до 19 вересня поблизу датських проток, що з'єднують Балтійське море з Північним морем, а також між містами Кіль та Борнхольм.

представник НАТО Оана Лунгеску.

Також вона додала, що НАТО відреагувала на агресивні дії Російської Федерації, збільшивши повітряне і морське патрулювання в регіоні і направивши трохи більше 4,5 тисяч військовослужбовців в Естонію, Латвію, Литву і Польщу.

Кораблі і літаки на військові навчання були спрямовані Бельгією, Данією, Німеччиною, Естонією, Фінляндією, Францією, Італією, Канадою, Хорватією, Латвією, Литвою, Нідерландами, Норвегією, Польщею, Швецією, Швейцарією, Великобританією та США.

Діючи за мандатом ООН, союзні і партнерські сили будуть намагатися відновити свободу судноплавства. Навчання також будуть включати спостереження за морем, морські бої, протиповітряну оборону, протичовнову війну і розмінування.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що 30 серпня на півдні Одеської області відбулися випробування модернізованих ракет реактивної системи залпового вогню "Вільха-М" із збільшеною дальністю ураження.

Крім того, українські військові візьмуть участь у багатонаціональних військових навчаннях в Німеччині. До складу багатонаціональних сил увійде механізована рота 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр".