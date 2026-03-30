Баллистика и "Шахеды" с семи направлений: как ПВО отразила ночной удар России

09:10 30.03.2026 Пн
2 мин
Есть "прилеты" и падения сбитых беспилотников
aimg Ірина Глухова
Иллюстративное фото: силы ПВО сбили 150 дронов (Getty Images)

В ночь на 30 марта Россия атаковала Украину баллистической ракетой "Искандер-М" и более 160 дронами различных типов. Около 90 из них - "Шахеды".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ.

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 29 марта. Противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 90 из них составляли именно "шахэды".

Запуски осуществлялись с семи направлений - Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Чауды и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, ПВО сбила или подавила 150 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в двух местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.

Российские дроны

Как сообщалось ранее, Россия инвестировала не менее 3 миллиардов долларов в развертывание массового производства ударных дронов, в частности "Шахедов". К беспилотной индустрии уже привлечено более 900 компаний.

По оценкам аналитиков, сейчас РФ способна производить около 30 тысяч ударных дронов в год по иранской модели, и этот показатель может вырасти вдвое уже в 2026 году.

В Евросоюзе также оценили масштаб планов России на этот год. По словам еврокомиссара, РФ может быть готова применить от 7 до 9 миллионов дронов в 2026 году.

