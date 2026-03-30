Баллистика и "Шахеды" с семи направлений: как ПВО отразила ночной удар России

Как отмечается, атака началась еще в 18:00 29 марта. Противник применил баллистическую ракету "Искандер-М" с временно оккупированного Крыма, а также ударные дроны типа "Шахед", "Гербера", "Италмас" и беспилотники других типов. При этом около 90 из них составляли именно "шахэды".

Запуски осуществлялись с семи направлений - Брянска, Орла, Курска, Миллерово, Приморско-Ахтарска (РФ), а также Чауды и Гвардейского (временно оккупированный Крым).

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы, беспилотных систем и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным по состоянию на 08:30, ПВО сбила или подавила 150 вражеских дронов.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных БпЛА в семи локациях, а также падение обломков сбитых дронов еще в двух местах.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - предупредили в Воздушных силах.