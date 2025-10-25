Баллистика и "Шахеды": чем РФ ночью атаковала Украину и как отработала ПВО

"В ночь на 25 октября противник атаковал девятью баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Курской областей РФ и 62 ударными дронами типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов", - отметили в Воздушных силах.

Сообщается, что около 40 дронов - это были "Шахеды". Воздушное нападение отражали зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, а также мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито, или подавлено четыре баллистические ракеты и 50 вражеских дронов типа "Шахед", "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

При этом зафиксировано попадание пяти баллистических ракет и 12 ударных дронов на 11 локациях, а также падение сбитых воздушных целей противника на 4 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БпЛА. Соблюдайте правила безопасности", - добавили в Воздушных силах.