На Балі сталося виверження вулкану

В ніч з п'ятниці на суботу на індонезійському острові Балі сталося виверження вулкану Агунг. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на bnpb.go.id.

За даними Агентства з запобігання стихійних лих Індонезії, виверження тривало близько 5-ти хвилин. Потік лави поширився на відстань майже 3 км від кратеру вулкана. Дев'ять поселень, що розташовані поруч з вулканом, були покриті вулканічним попелом.

Влада Індонезії не стала підвищувати рівень небезпеки в районі вулкану Агунг. Однак, через викид вулканічного попелу 4 рейси, які направлялися в міжнародний аеропорт Балі, були направлені в інші аеропорти. Також, п'ять рейсів, які повинні були вилетіти з острову, було скасовано.

Інформації про жертв чи постраждалих внаслідок виверження не надходило.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на індонезійському острові Балі активізувався вулкан Агун. Вулкан здійснив потужний викид попелу. Мешканців попереджали, що їм заборонено перебувати в радіусі 4 км від кратера вулкана.

Як писало РБК-Україна, 24 грудня на італійському острові Сицилія почалося виверження вулкана Етна. Активний вулкан викинув у небо хмара попелу, ускладнивши видимість. Виверження вулкана супроводжувалося землетрусами. У результаті виверження вулкана постраждали 30 осіб.