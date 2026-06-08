Баллы на экране и калькулятор поступления: когда абитуриенты получат официальные результаты НМТ

Главное: Календарь результатов: Предварительные тестовые баллы абитуриенты увидят на экране сразу после экзамена. Официальные результаты основной сессии появятся в кабинетах до 3 июля 2026 года, дополнительной - до 29 июля.

Предварительные тестовые баллы абитуриенты увидят на экране сразу после экзамена. Официальные результаты основной сессии появятся в кабинетах до 3 июля 2026 года, дополнительной - до 29 июля. Минимальный порог: Для поступления необходимо набрать не менее 15% от максимума по каждому предмету.

Для поступления необходимо набрать не менее 15% от максимума по каждому предмету. Шкала 100-200: Официальные тестовые баллы переводятся в конкурсные по утвержденным таблицам МОН.

Официальные тестовые баллы переводятся в конкурсные по утвержденным таблицам МОН. Для обучения за рубежом: Поступающие в иностранные вузы могут бесплатно заказать официальную бумажную выписку с мокрой печатью УЦОКО.

Когда обнародуют результаты НМТ

В УЦОКО сообщили, что официальные результаты основных сессий НМТ-2026 будут размещены в персональных кабинетах участников до 3 июля.

Для тех, кто будет сдавать тест во время дополнительных сессий, результаты обнародуют до 29 июля.

Также в персональных кабинетах будет доступна информационная карточка участника НМТ, которая необходима для поступления в украинские высшие учебные заведения.

Какие баллы участники видят сразу после теста

После завершения НМТ абитуриенты могут сразу ознакомиться со своими предварительными результатами. В частности, они видят количество набранных тестовых баллов по каждому предмету и могут оценить свои шансы на поступление.

Для конкурсного отбора в университеты используются результаты, переведенные в шкалу от 100 до 200 баллов.

Чтобы получить конкурсный результат по предмету, необходимо преодолеть минимальный порог. Он составляет не менее 15% от максимально возможного количества тестовых баллов, а для украинского языка и истории Украины - 15% плюс один дополнительный тестовый балл.

Таблицы перевода тестовых баллов в шкалу 100-200 Министерство образования и науки утвердило заранее.



Таблица перевода тестовых баллов (инфографика: УЦОКО)

Как рассчитать шансы на поступление

В УЦОКО советуют абитуриентам воспользоваться калькулятором конкурсного балла НМТ-2026. С его помощью можно ввести полученные результаты по предметам и рассчитать конкурсный балл для различных специальностей.

Во время вступительной кампании также будут учитываться весовые коэффициенты для каждого предмета в зависимости от выбранного направления подготовки.

Что делать тем, кто поступает за границу

Абитуриенты, которые планируют поступать в иностранные учебные заведения, могут заказать официальную выписку с результатами НМТ.

Такой документ подписывается директором УЦОКО и заверяется печатью учреждения. Заказать его можно через специальный сервис на сайте центра.

Изготовление справки является бесплатным. Документ оформляют в течение пяти рабочих дней. Оригинал могут отправить по почте в пределах Украины или выдать лично в Киеве.