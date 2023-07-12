RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Балаклее трактор подорвался на мине: есть пострадавший

Фото: Иллюстративное фото (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В Балаклее (Харьковская область) сегодня, 12 июля, на мине подорвался трактор. В результате этого пострадал водитель.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

"12 июля в городе Балаклея 55-летний тракторист подорвался на вражеском взрывном предмете", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас мужчина госпитализирован в больницу.

Фото: последствия взрыва (facebook.com/prokuraturakharkiv)

Правоохранителями начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

Заминированные территории Украины

Стоит заметить, что на деоккупированных территориях местные жители регулярно наталкиваются на мины. По данным ГСЧС, потенциально опасными из-за заминирования является треть от общей площади Украины.

Спасатели призывают украинцев не посещать леса, поля, лесополосы, обочины дорог, берега водоемов и тому подобное. Это может быть смертельно опасно.

Разминирование Украины

Из-за боевых действий и оккупации часть территорий Украины загрязнена взрывоопасными предметами. Некоторые аналитики называют Украину наиболее заминированной страной в мире.

Министр внутренних дел Игорь Клименко в интервью РБК-Украина рассказал о приоритетных участках для разминирования. По его словам, речь идет в первую очередь о трассах под линиями электропередач и полей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияхарковБалаклеяВойна в Украине