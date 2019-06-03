У СБУ відреагували на скандальне відео про окупацію Буковини

Перший заступник голови Служби безпеки України Іван Баканов прокоментував відео про окупацію Буковини. Про це він заявив на брифінгу після зустрічі з президентом Володимиром Зеленським, повідомляє кореспондент РБК-Україна.

За його словами, проблема не лише у відео.

"Я бачив ролик. Пан Матіос начебто запросив на спільну нараду. Вважаю, що є проблема не тількі з цим роликом. Є проблема і в інших регіонах… Іноді здається, коли ви привертаєте увагу, в даному випадку до ролика, ваша увага стає інформаційно більш потужним приводом, щоб про цей ролик дізналися. В таких питання потрібно десь більше зважувати, чи потрібно коментувати такі речі, чи просто ефективно на них реагувати", - зазначив він.

Нагадаємо, головний військовий прокурор України Анатолій Матіос заявив, що через публікацію відео про окупацію Буковини має намір скликати нараду силовиків. Він заявив, що внесе дані про підготовку злочину у посяганні на територіальну цілісність України до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Раніше глава Служби безпеки України Василь Грицак заявляв, що Російська агресія спрямована на тотальну окупацію України.