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Баканов про міграційну кризу: Польський сценарій в Україні малоймовірний

Автор: Валерія Поліщук

У Луцьку відбулася нарада РНБО з керівниками міністерств і відомств, правоохоронних органів і військових формувань, а також головами ОДА. В ході нього обговорювалися додаткові заходи щодо захисту державного кордону від нелегалів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ і РНБО.

Секретар РНБО Олексій Данилов повідомив, що в Білорусі перебувають близько 16 тисяч біженців.

"У Білорусі вже близько 16 тисяч осіб - так званих біженців. Ця ситуація може торкнутися нас безпосередньо, тому повинні вжити всіх необхідних заходів реагування", - зазначив Данилов.

Після наради голова Служби безпеки України Іван Баканов заявив, що в Україні малоймовірний Польський сценарій з приводу нелегальних мігрантів. СБУ вживає всіх необхідних заходів, щоб подібного не сталося.

"Такий сценарій поки малоймовірний. Але ми працюємо на випередження і робимо все, щоб цей, навіть теоретичний варіант розвитку подій не був реалізований на практиці. Тому сьогодні ми зібралися в Луцьку, щоб узгодити заходи з протидії такому прояву гібридної війни. Ми не просто тримаємо ситуацію на контролі, а виконуємо всю необхідну організаційну та оперативну роботу", - заявив Баканов.

При цьому він переконаний, що Україні вдасться успішно протистояти черговому прояву гібридної війни і зберегти стабільність і безпеку.

Нагадаємо, раніше глава МВС Денис Монастирський заявив, що Україна посилить кордон з Білоруссю, щоб уникнути потоку нелегалів.

Крім того, для охорони держкордону з Білоруссю вже вирушили 8,5 тисяч правоохоронців.

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Служба безпеки УкраїниУкраїнаІван БакановМіграційна криза