Баканов: 7 тисяч лише офісних співробітників спецслужб РФ працюють проти України
Росія сьогодні є за своєю суттю державою-спецслужбою. Близько 7 тисяч лише офісних співробітників спецслужб РФ щодня працюють на дестабілізацію ситуації в Україні.
Про це на форумі "Україна 30" розповів голова Служби безпеки України (СБУ) Іван Баканов.
"Не секрет, що сьогоднішня Росія за своєю суттю є державою-спецслужбою", - сказав Баканов.
Він зазначив, що будь-який зовнішній напрям Росії - це не класична дипломатія, а низка спецоперацій.
"Лише по Україні з території Росії працює близько 7 тисяч співробітників. І це, я хочу вам сказати, лише офісні робітники. Вдумайтеся в цю цифру. Сім тисяч людей щодня приходять на роботу, аби займатися розвідувально-підривною діяльністю проти України", - сказав голова СБУ.
За його словами, серед напрямків діяльності спецслужб РФ щодо України:
- будь-якою ціною перешкоджати зміцненню національної безпеки України. Як приклад, Баканов навів спроби Росії заважати міждержавним домовленостям щодо надання допомоги Україні;
- провокувати акції протесту та заворушення в Україні;
- розширювати старі та формувати нові агентурні мережі;
- проводити інформаційні спецоперації;
- забезпечити ресурсами бойовиків "Л/ДНР" та підтримувати збройний конфлікт;
- комплексна робота на шкоду України - проводити як точкові диверсії і теракти, так і спрямовувати зусилля на загальну дестабілізацію ситуації в Україні. Для цього створюють окремі проросійські організації та проекти.
Нагадаємо, раніше голова СБУ Іван Баканов заявив, що не варто забувати про Білорусь на тлі можливого вторгнення Російської Федерації. Він наголосив, що Мінськ є союзником Москви.