ВСУ получили территориальные успехи на Бахмутском направлении: карты боев ISW
Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Также, ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Ситуация в Харьковской и Луганской областях
На опубликованных 15 июля геолокационных кадрах видно, что неопределенная российская пехота немного продвигается в направлении Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового) и занимает позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта.
Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к югу от Новоселовского. Российский военный блоггер утверждает, что Новоселовское якобы не контролируют ни российские, ни украинские силы, а передвижение в населенном пункте затруднено из-за отсутствия укрытия и активности украинских беспилотников.
Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские силы наиболее активны на Купянском и Лиманском направлениях.
Российский источник утверждал, что 15 июля украинские войска проводили наступление в Кременной, а украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать российскую оборону в направлении Дибровы из Серебрянского лесничества. Блогер из РФ также утверждал, что украинские войска продолжали наступательные действия в лесах к западу от Кременной.
Украинский Генштаб и Череватый сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции к востоку от Новосадового, к западу от Дибровы и к востоку от Веселого.
Российский военный блоггер утверждал, что российские войска якобы продвинулись в Ямполевку, но пока нет достоверной информации о контроле над местностью вокруг Торского.
Бои в Донецкой области
Сообщается, что украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс. Представитель украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый отметил, что украинские силы сохраняют инициативу на Бахмутском фронте.
Российский источник утверждал, что украинские силы продвигались в направлении Курдюмовки. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции вблизи Клищиевки и пытались вернуть позиции в районе Берховки.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно вели штурм юго-западнее Андреевки и в районе Берховки. Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские силы неудачно контратаковали вблизи Берховки и украинские силы смогли удержать свои позиции. Он заявил, что российские силы постоянно присылают подкрепление для защиты от украинских атак и перебросили неопределенное подразделение БАРС (Боевого резерва российской армии) из Кременной района в Клищиевку.
Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в районе Клищиевки действуют подразделения чеченского спецназа "Ахмат", 364-й бригады специального назначения и 4-й мотострелковой бригады.
Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия в районах Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.
"Южная ось"
Украинские войска продолжали контрнаступательную операцию вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, добились ограниченных успехов 15 июля.
Военный блоггер из РФ утверждал, что украинские силы закрепились у Грушевой балки. Также, российские блоггеры утверждали, что украинские войска совершили атаки северо-западнее Старомайорского и близ Приютного.
Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, добились ограниченного прогресса в западной Запорожской области 15 июля. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска имеют прогресс к северо-востоку от Роботиного.
Опубликованные 14 июля геолокационные кадры показывают удар украинцев по подразделениям морской пехоты Каспийской флотилии, которые двигались колонной северо-западнее Токмака. Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли ракетный удар вблизи железнодорожного моста возле Черниговки Запорожской области.
Российские источники утверждали, что украинские силы продолжают действовать на восточном (левом) берегу Херсонской области в районе Антоновского моста, и не утверждали о каких-либо российских или украинских наступлениях в этом районе.
Сегодня ночью, 16 июля, во временно оккупированном Севастополе прогремели несколько взрывов. Россияне говорят об атаке беспилотников и работе сил ПВО.
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