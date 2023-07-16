ВСУ получили территориальные успехи на Бахмутском направлении: карты боев ISW

Украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Также, ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

На опубликованных 15 июля геолокационных кадрах видно, что неопределенная российская пехота немного продвигается в направлении Новоселовского (16 км северо-западнее Сватового) и занимает позиции вдоль железной дороги вблизи населенного пункта.

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия к югу от Новоселовского. Российский военный блоггер утверждает, что Новоселовское якобы не контролируют ни российские, ни украинские силы, а передвижение в населенном пункте затруднено из-за отсутствия укрытия и активности украинских беспилотников.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что российские силы наиболее активны на Купянском и Лиманском направлениях.

Российский источник утверждал, что 15 июля украинские войска проводили наступление в Кременной, а украинская диверсионно-разведывательная группа пыталась прорвать российскую оборону в направлении Дибровы из Серебрянского лесничества. Блогер из РФ также утверждал, что украинские войска продолжали наступательные действия в лесах к западу от Кременной.

Украинский Генштаб и Череватый сообщили, что российские войска проводили неудачные наступательные операции к востоку от Новосадового, к западу от Дибровы и к востоку от Веселого.

Российский военный блоггер утверждал, что российские войска якобы продвинулись в Ямполевку, но пока нет достоверной информации о контроле над местностью вокруг Торского.





Бои в Донецкой области

Сообщается, что украинские войска достигли ограниченных территориальных достижений на южном фланге Бахмута. Российский военный блоггер утверждал, что ВСУ продвинулись вблизи Андреевки и пересекли Канал Северский Донец-Донбасс. Представитель украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый отметил, что украинские силы сохраняют инициативу на Бахмутском фронте.

Российский источник утверждал, что украинские силы продвигались в направлении Курдюмовки. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска продолжали атаковать российские позиции вблизи Клищиевки и пытались вернуть позиции в районе Берховки.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска безуспешно вели штурм юго-западнее Андреевки и в районе Берховки. Связанный с Кремлем блоггер утверждал, что российские силы неудачно контратаковали вблизи Берховки и украинские силы смогли удержать свои позиции. Он заявил, что российские силы постоянно присылают подкрепление для защиты от украинских атак и перебросили неопределенное подразделение БАРС (Боевого резерва российской армии) из Кременной района в Клищиевку.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в районе Клищиевки действуют подразделения чеченского спецназа "Ахмат", 364-й бригады специального назначения и 4-й мотострелковой бригады.

Генштаб Украины сообщил, что российские войска провели неудачные наступательные действия в районах Первомайского, Марьинки и Новомихайловки.





"Южная ось"

Украинские войска продолжали контрнаступательную операцию вдоль западной границы Донецкой и восточной Запорожской областей и, как сообщается, добились ограниченных успехов 15 июля.

Военный блоггер из РФ утверждал, что украинские силы закрепились у Грушевой балки. Также, российские блоггеры утверждали, что украинские войска совершили атаки северо-западнее Старомайорского и близ Приютного.

Украинские силы продолжали контрнаступательные операции и, как сообщается, добились ограниченного прогресса в западной Запорожской области 15 июля. Российские блоггеры утверждали, что украинские войска имеют прогресс к северо-востоку от Роботиного.

Опубликованные 14 июля геолокационные кадры показывают удар украинцев по подразделениям морской пехоты Каспийской флотилии, которые двигались колонной северо-западнее Токмака. Российские источники утверждали, что украинские войска нанесли ракетный удар вблизи железнодорожного моста возле Черниговки Запорожской области.