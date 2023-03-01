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В Бахмуте пограничники уничтожили подразделение "вагнеровцев", которое готовилось к наступлению (видео)

Иллюстративное фото: в Бахмуте пограничники уничтожили подразделение "вагнеровцев", которое готовилось к наступлению (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Украинские пограничники в Бахмуте уничтожили подразделение наемников из ЧВК "Вагнера", которое готовилось к наступлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу.

Операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение "вагнеровцев" внезапным огнем.

По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.

К тому же, беспилотник запечатлел типичное поведение наемников.

"Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: "Своих не бросаем"", - добавляют пограничники.

Напомним, украинский военный рассказал, что в окрестностях Бахмута продолжаются бои. Нашим защитникам удалось "приглушить" россиян.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что РФ привлекла к боям в Бахмуте самых опытных бойцов "Вагнера".

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БахмутГосударственная пограничная служба