В Бахмуте пограничники уничтожили подразделение "вагнеровцев", которое готовилось к наступлению (видео)

Операторы беспилотников обнаружили место сосредоточения вражеской пехоты, которая готовилась к наступлению. Координаты цели передали пограничникам-минометчикам, которые накрыли подразделение "вагнеровцев" внезапным огнем.

По предварительным данным, пять захватчиков были уничтожены, еще 11 ранены.

К тому же, беспилотник запечатлел типичное поведение наемников.

"Неизвестный вагнеровец бросил амуницию, забрал ценные вещи у убитых и скрылся. Как говорится: "Своих не бросаем"", - добавляют пограничники.

Напомним, украинский военный рассказал, что в окрестностях Бахмута продолжаются бои. Нашим защитникам удалось "приглушить" россиян.

Кроме того, представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый сообщил, что РФ привлекла к боям в Бахмуте самых опытных бойцов "Вагнера".

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.