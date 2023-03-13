Бахмут любой ценой: почему Россия пытается захватить этот город

Примерно с января Россия усилила хватку вокруг Бахмута, атакуя его с трех сторон. План врага - перерезать пути, которыми может идти обеспечение обороняющимся украинским подразделениям, с одновременным лобовым штурмом города.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Зачем России Бахмут "любой ценой" и почему Украина решила удерживать город".

По данным британской разведки, боевики ЧВК "Вагнера" уже взяли под контроль большинство территории восточной части Бахмута. Линия разграничения проходит фактически по реке Бахмутка - мосты для переправы разрушены украинской армией.

Однако об оперативном окружении Бахмута говорить преждевременно, пока есть возможность доставлять туда резервы, снабжение и вооружение, отмечается в материале.

Но давление агрессора на этом участке фронта только усиливается. "Вагнеровцы", укомплектованные заключенными российских тюрем, используют тактику штурмовых волн при поддержке авиации и артиллерии. Группы пехоты одна за другой атакует позиции ВСУ: одну убивают - приходит следующая. И в конце концов некоторым удается пробивать украинскую оборону. Такая тактика помогает ЧВК добиваться хоть какой-то динамики, но масштаб российских потерь несопоставим с их территориальными завоеваниями.

Для Пригожина сражение за Бахмут - это вопрос его репутации и имиджа ЧВК, которые уже пытаются погасить его оппоненты в российском минобороны. В последние недели лидер "вагнеровцев" уже вынес эти распри в публичное поле. Он пожаловался, что его отключили от спецсвязи, а его боевикам на фронте не дают достаточно снарядов, говорится в материале.

Путин же давно доказал, что его не заботит количество человеческих потерь ради достижения собственной цели. Не зря российская пропаганда преподносит бои за Бахмут как вторую "битву за Сталинград". После череды неудач в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях Кремлю нужно продемонстрировать хотя бы малейший прогресс в оккупации Донбасса. Бахмут в этом плане для россиян словно кость в горле. Не взяв его, оккупанты не смогут двигаться в сторону краматорской агломерации.

"Россияне не могут пройти ни севернее, ни южнее Бахмута пока не выдавят наши войска из этого города, чтобы затем можно было идти широким фронтом в сторону Славянска. Бахмут - это кирпич в общей системе обороны всего Донбасса. То есть россияне не могут идти дальше пока не заберут Бахмут", - говорит военный обозреватель, полковник запаса Роман Свитан.

Кроме того, попутно это усложняет агрессору продвижение на запад от Кременной. Чтобы добиться результата на лиманском направлении противнику нужно выбить наши подразделения из участка Северск - Белогоровка. А сделать это россияне просто не в состоянии, поскольку самые боеспособные войска увязли в сражении за Бахмут, отмечается в материале РБК-Украина.