В Бахмут направили подкрепление, ситуация в городе сложная и напряженная, - Минобороны

"Командующий Сухопутными войсками Александр Сырский во время недавней поездки в город принял решение о перемещении дополнительных подразделений", - говорится в заявлении.

Маляр объяснила, что сама ситуация в Бахмуте сложная и напряженная. Российские военные сконцентрировали там основные усилия, чтобы попытаться полностью оккупировать Донецкую область.

По ее словам, решение удерживать Бахмут является сугубо военным, а не политическим.

"Решения принимаются военными, которые не руководствуются политическими мотивами", - добавила она.