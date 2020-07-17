Бахматюк викликав Ситника на дебати

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Крім того, бізнесмен звернувся до президента Володимира Зеленського

Власник групи компаній "Укрлендфармінг" і "Авангард" бізнесмен Олег Бахматюк викликав голову НАБУ Артема Ситника на дебати.

Про це він заявив в ефірі "112 Україна".

За його словами, керівники НАБУ і САП - не його вороги, а вороги держави.

"Ми зараз в такій ситуації, займаємося нетиповими для себе речами (юридичною боротьбою в судах, - ред)... Зараз я вимушено перебуваю в Австрії... Ця катавасія відома всьому бомонду нашої держави, але ми залишилися з тим, що є", - зазначив Бахматюк.

За його словами, в результаті таких дій держорганів страждає не тільки бізнес, але і люди.

"До того, що пан Ситник - корупціонер, ми не маємо ніякого відношення", - підкреслив бізнесмен і додав, що ніколи навіть припустити не міг, що глава НАБУ може відкривати справи із-за банальної помсти.

Крім того, бізнесмен звернувся до президента Володимиру Зеленському.

"Пан президент, приведіть до тями цих людей, які не переслідують українські інтереси і не працюють на українську державу. Ми - величезна компанія, яка робить відсоток ВВП, платить 357 млн грн зарплати в місяць. У нас є 27 тисяч осіб, але скоро буде 25 тисяч осіб. Такими темпами ми втратимо половину компанії. Я буду боротися до кінця, як акціонер. Але в будь-якій війні з державою будь-якої компанії приходить кінець. Але немає в цьому ні вашого інтересу, ні уряду, ні українського громадянина. Ці люди, які воюють зі мною, точно не на боці України", - підсумував Бахматюк.

Нагадаємо, раніше Бахматюк заявив, що із-за тиску САП і НАБУ "Авангард" Бахматюка буде змушений закрити 6 птахофабрик.

Як відомо, 5 червня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення, яким скасував постанову Віталія Касько, колишнього заступника генпрокурора Руслана Рябошапки, про поновлення кримінальної справи проти Олега Бахматюк, як незаконне. Мова йде про постанову про відновлення кримінальної справи про рефінансування "VAB банку", яке вже розслідувалася і було закрито рішенням судів через відсутність складу злочину.

Крім того, Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовив Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) в обранні для бізнесмена, екс-власника VAB Банку Олега Бахматюка, запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у справі про набуття цим банком у 2014 році стабілізаційного кредиту Нацбанку, що підтверджує незаконність дій НАБУ.

Бахматюк заявив, що буде домагатися компенсації після рішення Верховного суду по банку "Фінансова ініціатива", а працівники "Укрлендфармінг" продовжують безстрокову акцію біля САП.

Нагадаємо, у вересні 2019 Саранинский суд Рівненської області визнав директора НАБУ Артема Ситника винним у корупційному правопорушенні за відпочинок у мисливському господарстві "Полісся - Сарни", оскільки вартість відпочинку порушує встановлені законом обмеження щодо одержання подарунків.

Сам Ситник заявляв, що справу треба закрити, адже в ньому немає складу злочину. Проте 5 березня у Верховній Раді зареєстрували законопроект про внесення змін до закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" (щодо приведення цього закону у відповідність з діючими нормами антикорупційного законодавства України).