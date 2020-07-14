Бахматюк заявив, що закриває 6 птахофабрик "Авангарду" через тиск НАБУ і САП

Фото: Олег Бахматюк (прес-служба)

Через ситуацію, що склалась, бізнесмен планує закрити шість з 27 птахофабрик в різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу

Власник агрохолдингу найбільшого виробника курячих яєць в Україні "Авангард" Олег Бахматюк заявив, що через тиск на бізнес з боку НАБУ і САП, які не виконують рішення Печерського районного суду і не закривають справу про незаконний стабкредит VAB банку, буде змушений протягом місяця-двох закрити шість з 27 птахофабрик в різних регіонах, на які припадає близько 20% обсягу виробництва агрохолдингу

Про це він повідомив агентству "Інтерфакс-Україна".

"Це не шантаж, це вимушені рішення. Щоб врятувати 10 тис. людей, 2,5 тис. змушені будемо звільнити. Якщо потім ще через два місяці не зміниться ситуація, то мені доведеться закривати половину фабрик. І кожному (звільненому - ред.) роздамо телефон (глав НАБУ і САП Артема) Ситника і (Назара) Холодницького і скажемо, що ці люди добили вас", - заявив бізнесмен.

Він нагадав, що Офіс генерального прокурора 25 червня виконав рішення Печерського районного суду Києва від 5 червня цього року і скасував постанову екс-першого заступника генпрокурора Віталія Касько від 18 вересня минулого року про відновлення кримінального провадження у справі про видачу Нацбанком восени 2014 року VAB Банку стабілізаційного кредиту 1,2 млрд грн.

Водночас НАБУ і САП продовжують розслідування.

"Ми перебуваємо в цейтноті: фінансовому, економічному, людському. Всі сукупно - будь-яка війна має початок і має завершення", - пояснив бізнесмен.

За його словами, виходом із ситуації могло б бути позикове фінансування і докапіталізація, в тому числі за участю держави, до якого закликає і МВФ, проте всі ці варіанти з-за конфлікту неприйнятні.

"Єдиний спосіб пережити коливання попиту – кредитний ресурс або вливання в капітал. І ту, і ту можливість у мене забрали. Як бізнесмен, я змушений приймати рішення і йти єдиним можливим шляхом – урізанням витрат", -- підкреслив Бахматюк.

Бізнесмен додав, що неодноразово звертався до президента, уряду, Нацбанку, Фонду гарантування вкладів фізосіб з пропозицією до взаємною згодою врегулювати конфлікт, що виник після виведення з ринку належали йому VAB Банку і банку "Фінансова ініціатива", проте безрезультатно. Він уточнив, що у взаєминах з державою вдалося реструктуризувати тільки борги перед Ощадбанком, тоді як з "Укрексімбанком" ситуація поки що не врегульована.

"Ми до нормального діалогу завжди готові. Якщо так піде далі, восени яйця будуть нести Ситник, Холодницький і активісти", - заявив Бахматюк.

Нагадаємо, справу проти Писарука і Бахматюка, яке було повторно відкрито НАБУ в порушення норм чинного законодавства, як визначив суд, стосується отримання рефінансування від НБУ VAB банком. Офіційні висновки експертиз, висновки Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та заяви НБУ спростували звинувачення НАБУ. Також детективи НАБУ підозрюються ДБР у втручанні у складання завідомо неправдивого експертного висновку у цій справі.