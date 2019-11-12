Бахматюк звинуватив Ситника і Рябошапку в тиску на бізнес

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк висловив свою позицію з приводу обшуків і затримання працівників ліквідованого VAB банку

Олег Бахматюк, власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг", стверджує, що за "терором" його компанії стоять амбіції керівника НАБУ Артема Ситника і генпрокурора Руслана Рябошапки. Про це він заявив у зверненні до президента Володимира Зеленського у зв'язку з обшуками і затриманням працівників його компанії.

Як відомо, вчора відбулися обшуки і затримання працівників ліквідованого VAB банку Олега Бахматюка силовиками. Затримання проводилися детективами НАБУ по справі про рефінансування банку в 2014 році.

"Порушується закон, і ми не маємо ніякої можливості захищатися. Адже нас вже призначили винними. І в нашому суспільстві людина, яку назвали "олігархом", апріорі стає винною і повинна бути покарана тільки тому, що паном Рябошапкою або паном Ситником зарахована до цієї категорії", - заявляє Бахматюк.

Він вважає, що це неправильна, несправедлива і нерозумна позиція. Є цілий ряд порушень законодавства України та міжнародних стандартів щодо повторного порушення кримінальної справи, стверджує бізнесмен.

"Справа за цими епізодами закривалося 5 разів! Такого немає ні в одній країні світу, і це подається як "відновлення справедливості". І цим відкривається скринька Пандори замість конструктивної пропозиції повернення коштів та збереження робочих місць. І негативні наслідки цього ляжуть на Вас, на уряд, адже збереження економічних одиниць - це першочергова задача, яку декларує і Уряд, і Ви. Ми просимо Вас втрутитися в цей процес. Просимо зупинити призначення винних без всякого права на захист", - звернувся Бахматюк до Зеленського.

Бахматюк заявляє, що неодноразово звертався до чиновників з пропозицією реструктуризувати заборгованість банку і негайно почати виплати в бюджет за чітким графіком - мова йде про суму в 8 млрд грн. Через невирішення цієї ситуації під загрозою існування виявилася його компанія "Укрлендфармінг", яка працевлаштовує 27 000 чоловік виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків і виплачує більше 3,5 млрд гривень зарплати, стверджує бізнесмен.

У цій ситуації Бахматюк бачить бажання силовиків знайти чергову "жертву, щоб сподобатися, від чого страждає не тільки його бізнес, а і бюджет країни".

"В черговий раз відновили кримінальну справу, яка стосується провадження щодо VAB банку. Справа, яку вже було досліджено усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою. Було проведено масу експертиз, масу слідчих дій, обшуків. Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави", - заявив він.

Бахматюк заявив про готовність до чесної та відвертої бесіди про ситуацію, що склалася з банками.

VAB банк - один з тих банків, які були виведені з ринку в 2016 році. Його власник Олег Бахматюк у 2017 році звернувся у Фонд гарантування вкладів і НБУ з пропозицією реструктуризувати борги, але поки його пропозиції були відхилені.