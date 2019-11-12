Бахматюк обвинил Сытника и Рябошапку в давлении на бизнес

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк высказал свою позицию по поводу обысков и задержания работников ликвидированного VAB банка

Олег Бахматюк, владелец одного из крупнейших украинских агрохолдингов, группы компаний "Укрлендфарминг", утверждает, что за "террором" его компании стоят амбиции руководителя НАБУ Артема Сытника и генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом он заявил в обращении к президенту Владимиру Зеленскому в связи с обысками и задержанием работников его компании.

Как известно, вчера состоялись обыски и задержания работников ликвидированного VAB банка Олега Бахматюка силовиками. Задержание проводились детективами НАБУ по делу о рефинансировании банка в 2014 году.

"Нарушается закон, и мы не имеем никакой возможности защищаться. Ведь нас уже назначили виновными. И в нашем обществе человек, которого назвали "олигархом", априори становится виновным и должен быть наказан только потому, что господином Рябошапкой или господином Сытником причислен к этой категории", - заявляет Бахматюк.

Он считает, что это неправильная, несправедливая и неразумная позиция. Есть целый ряд нарушений законодательства Украины и международных стандартов относительно повторного возбуждения уголовного дела, утверждает бизнесмен.

"Дело по этим эпизодам закрывалось 5 раз! Такого нет ни в одной стране мира, и это подается как "восстановление справедливости". И этим открывается ящик Пандоры вместо конструктивного предложения возврата средств и сохранения рабочих мест. И негативные последствия этого лягут на Вас, на правительство, ведь сохранение экономических единиц - это первоочередная задача, которую декларирует и правительство, и Вы. Мы просим Вас вмешаться в этот процесс. Просим остановить назначение виновных без всякого права на защиту", - обратился Бахматюк к Зеленскому.

Бахматюк заявляет, что неоднократно обращался к чиновникам с предложением реструктуризировать задолженность банка и немедленно начать выплаты в бюджет по четкому графику - речь идет о сумме в 8 млрд грн. Из-за неразрешения этой ситуации под угрозой существования оказалась его компания "Укрлендфарминг", которая трудоустраивает 27 000 человек производит 1% ВВП, платит 3 миллиарда гривен налогов и выплачивает больше 3,5 млрд гривен зарплаты, утверждает бизнесмен.

В этой ситуации Бахматюк видит желание силовиков найти очередную "жертву, чтобы понравиться, от чего страдает не только его бизнес, а и бюджет страны".

"В очередной раз возобновили уголовное дело, которое касается производства относительно VAB банка. Дело, которое уже было исследовано всеми силовыми структурами нашего государства - Национальной полицией, Службой безопасности Украины, прокуратурой. Было проведено массу экспертиз, массу следственных действий, обысков. Фактически компанию терроризировали в течение 5 лет, а мы все искали какого-то конструктива, стучали в двери, хотели быть услышанными. Мы предлагали сесть за стол переговоров, чтобы сохранить компанию, которая имеет большое влияние на экономику нашего государства", - заявил он.

Бахматюк заявил о готовности к честной и откровенной беседе о ситуации, сложившейся с банками.

VAB банк - один из тех банков, которые были выведены с рынка в 2016 году. Его владелец Олег Бахматюк в 2017 году обратился в Фонд гарантирования вкладов и НБУ с предложением реструктуризировать долги, но пока его предложения были отклонены.