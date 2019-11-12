Бахматюк звернувся до Зеленського

Фото: Олег Бахматюк (Latifundist.com)

Бахматюк заявив про тиск силовиків на бізнес

Власник одного з найбільших українських агрохолдингів, групи компаній "Укрлендфармінг" Олег Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії. Про це йдеться в повідомленні прес-служби компанії Бахматюка.

Зокрема, Бахматюк заявляє, що компанію, яка створює 27 000 робочих місць і платить мільярдні податки, безпідставно тероризують силовики, і просить Зеленського втрутитися в ситауацию.

"В структурах Бахматюка пройшли обшуки і затримання працівників силовиками НАБУ. Це відбулося в рамках провадження у справі ліквідованого VAB банку, за якою вже колись проводилися слідчі дії і експертизи кількома силовими органами і яка була офіційно закрита", - розповіли в прес-службі.

У своєму зверненні до Зеленському Бахматюк відзначає, що ситуація практично зайшла в глухий кут, а під загрозою опинилася компанія, в якій працює 27 000 людина, яка виробляє 1% ВВП, платить 3 мільярди гривень податків та яка виплачує понад 3.5 млрд гривень зарплати.

"Ми абсолютно безсилі і беззахисні перед діями наших силових структур. Знову органи Генеральної прокуратури або новий генеральний прокурор, як і старий керівник НАБУ, в черговий раз відновили кримінальну справу, яка стосується провадження щодо VAB банку. Справу, яка вже була дослідженп усіма силовими структурами нашої держави - Національною поліцією, Службою безпеки України, прокуратурою", - заявив Бахматюк.

Він повідомив, що була проведена маса експертиз, слідчих дій, обшуків.

"Фактично компанію тероризували протягом 5 років, а ми все шукали якогось конструктиву, стукали в двері, хотіли бути почутими. Ми пропонували сісти за стіл переговорів, щоб зберегти компанію, яка має великий вплив на економіку нашої держави. Ми хочемо чесної і відвертої бесіди про ситуацію, що склалася з банками. Ми хочемо відкритості та конструктивних переговорів, що і Вами декларувалося. Але ми бачимо, що і НАБУ, і органи Генеральної прокуратури працюють в рамках кон'юнктури, в якій закон не має ніякого значення. А важливі спроби сподобатися, знайти чергову жертву", - заявив бізнесмен.

Бахматюк зазначає, що неодноразово робив пропозиції Фонду гарантування вкладів і НБУ конструктивно вирішити питання із заборгованістю банку і виплатити 8 млрд грн до бюджету, задіявши механізм реструктуризації і залучаючи авторитетних міжнародних аудиторів.

"Подібної пропозиції не робив жоден з власників банків, що ліквідуються або визнані неплатоспроможними. Останній раз ми свою пропозицію офіційно озвучили 27 жовтня, а вчора були проведені слідчі дії, обшуки, затримуються наші співробітники давно дослідженими фактами. Фактично НАБУ бере на себе повноту влади призначати винних, а не проводити кримінальний процес", - сказав Бахматюк.

Також він заявив, що буде захищати компанію в міжнародних судах із залученням міжнародних юристів, і сподівається на конструктивне вирішення питання.

"Ми готові до конструктиву. І ми готові докладно довести, що наші законні права порушені десятикратно. Нас позбавили права бути почутими. Що десятки разів проти нас відбувалися речі, абсолютно неприпустимі в європейському середовищі. Що потреба підміняє законність. Вдячний вам і хочу домовитися, щоб компанія працювала, щоб Фонд гарантування вкладів і Національний банк отримали максимально можливу економічну компенсацію, щоб ми працювали над створенням, а не боротьбою з економічними шакалами, детективами, прокурорами, суддями, що знищують компанію. Володимир Олександрович, я закликаю Вас просто сказати своїм підлеглим: поверніться до закону і елементарної логіки: сядьте за стіл переговорів і знайдіть рішення, яке буде вигідне державі і дозволить наповнити бюджет і зберегти 27 000 робочих місць. Ми два роки просимо тільки про це. Сподіваюся, що Вас вони почують", - заявив він.

Як відомо, Олег Бахматюк - український бізнесмен, власник одного з найбільших агрохолдингів України, "Укрлендфармінг". Компанія працює у 600 населених пунктах 22 областей України, та створює 27 000 робочих місць, переважно в сільській місцевості. Компанія неодноразово відзначалася в різних рейтингах як один з кращих роботодавців країни.