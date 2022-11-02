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Багатскис объяснил отсутствие в составе сборной Украины трех участников Евробаскета-2022

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Среда 02 ноября 2022 16:11
Багатскис объяснил отсутствие в составе сборной Украины трех участников Евробаскета-2022 Фото: Айнарс Багатскис в кругу подопечных (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Невызов трех исполнителей в лагерь национальной команды прокомментировал наставник сборной Украины Айнарс Багатскис.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт федерации.

Латвийский специалист на предстоящие матчи квалификации к ЧМ-2023 пригласил 13 баскетболистов. В ростер команды не попали Богдан Близнюк, Артем Пустовой и Дмитрий Скапинцев.

"Богдан и Артем попросили не вызывать их по личным обстоятельствам. Я понимаю, если игрок ментально не готов, он не может играть в свой лучший баскетбол. Ты можешь демонстрировать свою лучшую игру, только если ты в хорошем эмоциональном состоянии и имеешь желание играть", – рассказал Багатскис.

Другая ситуация сложилась у 24-летнего центрового Скапинцева. Украинец пытается закрепиться в североамериканской G-Лиге – низшем дивизионе НБА для фарм-клубов.

"Здесь я хочу повторить свои слова, что сборная помогает игрокам показать свои сильные качества. Все всегда хотят больше минут, но в сборной каждая минута под прицелом и ты можешь выйти на новый уровень. Ситуация Скапинцева как раз это подтверждает", – добавил тренер.

На ноябрь запланированы два официальных поединка сборной Украины. Против сборной Нидерландов 11 ноября подопечные Багатскиса сыграют на выезде, а 14 ноября в Риге примут исландцев. Для сохранения шансов на выход из группы украинская сборная обязана побеждать в обоих матчах.

К слову, в октябре ФБУ продлила контракт с Багатскисом до завершения отборочного цикла.

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